Sieben Betrugsversuche – sieben Schlappen für die Betrüger. Am Mittwoch wurden zwischen 11.15 Uhr und 16 Uhr sieben Senioren in Dreisen von ihren „falsche Enkel“ angerufen und um Geld für einen Wohnungskauf gebeten. In einem Fall rief eine angebliche Schwester an und bat um finanzielle Unterstützung bei den Kosten, die sie bei einem Verkehrsunfall verursacht habe. Sowohl „Enkel“ als auch „Schwester“ hatten aber Pech – die Senioren fielen nicht auf sie herein, die Betrüger gingen an diesem Tag leer aus.