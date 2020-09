Sechs Mannschaften aus dem Donnersbergkreis haben die dritte Runde des Kreispokals erreicht. Besonders spannend war die Partie der beiden B-Ligisten TuS Dannenfels und ASV Waldleiningen.

Matchwinner des Spiels war Stürmer David Mueller, der vier Tore schoss – das wichtigste in der ersten Minute der Nachspielzeit. TuS-Vorsitzender Dirk Littig war froh, dass seine Mannschaft doch nicht in die Verlängerung musste: „Wir haben es selbst spannend gemacht. In den ersten 20 Minuten haben wir gut angefangen, aber dann nachgelassen.“

Dannenfels war lange in Führung, aber der ASV blieb stets dran. So stand es in der 86. Minute 4:4, bevor Mueller den Sieg klar machte. Neben der Leistung von Mueller hob Littig auch die von Riek Bol Chuol hervor, der bei einem eigenen Tor auch die vier von Mueller vorbereitete. Mit dem 5:4-Endstand sicherte sich der TuS Dannenfels den Einzug in die nächste Runde.

Die weiteren Spiele



TSG Kerzenheim - TuS Göllheim 2:0

TSG Albisheim - SG Appeltal 2:1

TSG Zellertal - TuS Bolanden 3:0

SV Imsbach - SV Gundersweiler 1:2