Das Überwinterungsteam der Neumayer-Station III in der Antarktis darf sich wieder auf Wein aus der Pfalz und aus Rheinhessen freuen. Die riesige Holzkiste mit dem süffigen Inhalt von 70 Flaschen Wein und Sekt, darunter auch Secco aus dem Zellertal, vernagelte der Chef der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Hannes Kopf, in Neustadt. Sie hat nun eine 14.000 Kilometer weite Reise vor sich. Kopf hatte beim Vernageln Unterstützung von der Pfälzischen Weinkönigin Saskia Teucke und der Rheinhessischen Weinkönigin Eva Müller. Dabei waren auch vier Wissenschaftler, die bis März 2021 zum Überwinterungsteam gehört hatten.

Georg von Neumayer ist ein pfälzischer Polarforscher, der in Kirchheimbolanden geboren wurde und in Neustadt an der Weinstraße lebte. In Weisenheim am Berg hatte er eine Sommerresidenz.

Das Weinpräsent geht auf Initiative des ehemaligen Regierungspräsidenten Paul Schädler zurück, der 1984 erstmals eine Weinkiste an das Überwinterungsteam verschickt hat. Die Kiste wird nun mittels Spedition nach Bremerhaven zum Alfred-Wegener-Institut gebracht und von dort mit dem Eisbrecher „Polarstern“ bis zur Schelfeiskante in der Antarktis transportiert.