Die heißen und – mit Ausnahme des aktuellen – trockenen Sommer der vergangenen Jahre haben nicht nur vermehrt zu Wald- und Flächenbränden, sondern mancherorts auch zu einem Mangel an Löschwasser geführt. Denn der Pegel war in vielen Bächen so niedrig, dass mit den herkömmlichen Mitteln der Feuerwehr kein Wasser mehr entnommen werden konnte. Abhilfe verspricht ein Gerät, das die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land nun für ihre Wehren erhalten hat.

Besser gesagt sind es gleich zwei sogenannte Schwimmsauger, die Kurt Fakesch, Abteilungsleiter Kommunalversicherungen von der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim, an Bürgermeister Michael Cullmann übergeben hat. Insgesamt stellte die Versicherungskammer Bayern den Pfälzer Feuerwehren 150 solcher Sauger im Gesamtwert von 75.000 Euro zur Verfügung.

Mehr noch: Spontan sagte Fakesch zu, noch einen dritten Schwimmsauger nachzuliefern. Grund: Durch die VG Nordpfälzer Land verlaufen drei Täler – je ein Gerät soll künftig im Alsenz-, im Moschel- und im Appelbachtal stationiert werden. Mit dem Flachsauger könne die Feuerwehr Löschwasser auch bei einem geringen Wasserstand von drei bis fünf Zentimetern aus Gewässern pumpen, erläuterte Fakesch. Bisher seien mindestens 30 Zentimeter notwendig gewesen.

Ideal für Bäche und Teiche

Der sieben Kilogramm leichte Schwimmsauger besteht aus einem 60 Zentimeter langen Polyethylen-Körper und wird anstelle eines herkömmlichen Saugkorbs aus Metall am Saugschlauch und dieser wiederum an der Pumpe des Feuerwehrautos angebracht. Da nicht überall Hydranten vorhanden sind, muss das Löschwasser oft aus Bächen oder Teichen gepumpt werden – dafür sei der Sauger ideal geeignet. Auch das Absaugen bei Überschwemmungen sei möglich.

Cullmann dankte für die Spende und betonte: „Wenn es brennt, muss es schnell gehen, das weiß niemand besser als unsere Feuerwehr.“ Umso wichtiger sei, dass zuverlässig Löschwasser gefördert werden könne. Die Schwimmsauger sparten im Ernstfall vielleicht die entscheidenden Minuten. Fakesch sagte:„Wir freuen uns immer wieder, zusammen mit unserem Partner – der Versicherungskammer Bayern – die Kommunen und Feuerwehren nicht nur mit der richtigen Absicherung, sondern auch tatkräftig unterstützen zu können.“