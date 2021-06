Über ein neues, aber sehr wirkungsvolles Gerät für ihre Einsätze können sich die Gauersheimer und Stetter Feuerwehrleute freuen: Schwimmsauger. Der Grund: Die heißen und trockenen Sommer der letzten Jahre führten nicht nur vermehrt zu Wald- und Flächenbränden, sie ließen mancherorts auch Löschwasser knapp werden.

In vielen Bächen war der Wasserstand so niedrig, dass mit herkömmlichen Mitteln der Feuerwehr kein Löschwasser mehr entnommen werden konnte. Die Versicherungskammer Bayern stellte deshalb den Pfälzer Feuerwehren 150 Schwimmsauger im Gesamtwert von 75.000 Euro zur Verfügung. Zwei davon übergab Kurt Fakesch, Abteilungsleiter Kommunalversicherungen von der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim, jetzt an die Feuerwehren Gauersheim und Stetten. Beide Wehren haben zusammen mit der Einheit Ilbesheim die Sonderaufgabe „Löschzug-Wasser“ im Katastrophenschutz des Kreises.

Mit dem Schwimmsauger kann nach Angaben der Feuerwehr Gauersheim aus Bächen selbst dann noch Löschwasser entnommen werden, wenn der Wasserstand nur fünf Zentimeter beträgt. Bisher waren mindestens 30 Zentimeter notwendig. Da das Wasser an der Oberfläche entnommen wird, wird zudem der Gewässerboden geschont.

Der sieben Kilogramm leichte Sauger besteht aus einem 60 Zentimeter langen Polyethylen-Körper und wird anstelle eines herkömmlichen Saugkorbes aus Metall am Saugschlauch angebracht, dieser wiederum an der Pumpe des Feuerwehrfahrzeuges angeschlossen. Auf den praktischen Nutzwert ging auch Barbara Schick, stellvertretende Vorsitzende des Vorstands der Versicherungskammer Bayern, anlässlich der Übergabe ein: „Als Versicherer der Kommunen liegt uns sehr daran, diese bei der Ausrüstung ihrer Feuerwehren zu unterstützen.“