Zum Ferienbeginn finden sich Nachteulen und Wasserratten am Samstag, 23. Juli, zum Mitternachtsschwimmen im Naturerlebnisbad in Rockenhausen zusammen. Weil das Schwimmbad zu dieser Zeit normalerweise geschlossen ist, übernehmen die Rettungsschwimmer der DLRG die Aufsicht. Bei einsetzender Dunkelheit wird das Becken mit Flutlicht beleuchtet, so dass das Schwimmen bis 24 Uhr für Jedermann möglich ist. Der Eintritt ist kostenlos; für kleine Snacks, Trinken und Musik ist laut DLRG gesorgt. Zudem werden Pokale für die weitesten geschwommenen Distanzen verliehen. Weitere Infos unter dlrg-rockenhausen.de.