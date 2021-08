Das Kibobad wartet seit geraumer Zeit darauf, wieder Schwimmer begrüßen zu dürfen. Die Mitarbeiter haben sich umschulen lassen und betreiben jetzt das Schnelltestzentrum auf dem Schillerhain. Es steht aber auch der Gedanke im Raum, ob man das Kibobad nicht stundenweise öffnen könnte.

Im Kibobad sieht alles noch so aus wie Anfang des Jahres: Das Wasser ist in den Becken, alles läuft im Minimalbetrieb. „Es ist leider immer noch viel Ungewissheit da“, erklärt Werkleiter Ulrich Kurz. „Wenn wir gewusst hätten, dass wir das Bad wohl bis Juni oder noch länger nicht öffnen dürfen, hätten wir wahrscheinlich das Wasser herausgelassen und den Betrieb runtergefahren.“ Doch wegen der immer wieder schrittweise erfolgten Verlängerung des Lockdowns wollten die Betreiber stets für eine schnelle Öffnung bereit sein.

Immerhin – einen kleinen Lichtblick gibt es in Richtung Öffnung des Hallenbads: Gerade wird darüber nachgedacht, ob das Kibobad stundenweise für einzelne Personengruppen oder Familien unter gewissen Bedingungen öffnen kann. Einige Schwimmbäder in Deutschland, zum Beispiel in Meisenheim, führen dieses Konzept schon durch und lassen sich stundenweise mieten. „Wir hatten schon Kontakt mit dem Gesundheitsamt deswegen“, berichtet Kurz. Was dafür aber auf jeden Fall gegeben sein muss, ist ein Inzidenzwert unter 100.

Viele Gedanken im Spiel

Sobald die Werte gesunken sind, wollen die Betreiber ein Konzept mit entsprechenden Zeitabständen erstellen und dann noch einmal bei der Kreisverwaltung vorstellig werden. Natürlich würden unter diesen besonderen Bedingungen auch die Eintrittskosten anders sein. Kurz macht klar: „Wir werden das auf keinen Fall gegen den Kreis machen, wenn die sagen ,Nein, das können wir vom Gesundheitsamt nicht verantworten’, dann ist das so.“

Eine weitere Überlegung sei auch, das Schnelltestzentrum vom Schillerhain ans Kibobad zu verlegen, sodass den Besuchern gleich ein Test angeboten werden kann, bevor sie schwimmen gehen. „Solche Gedanken sind da mit im Spiel, aber wie weit sich das realisieren lässt, kann man im Moment noch nicht sagen“, sagt Kurz, der einfach abwarten muss, wie sich alles entwickelt.

Das Kibobad ist seit Ende November geschlossen. Das spiegelt sich auch in den Bilanzen wieder, obwohl das Hallenbad im November und Dezember Corona-Hilfen bekommen hat. „Aber seitdem gibt es ja für die öffentlichen Bereiche auch keine Unterstützung mehr“, informiert Kurz. Im Moment spare man etwas an Heizungs- und Wasserkosten. „Das ersetzt aber nicht die Einnahmen, die wir bei normalen Besuchszahlen hätten“, sagt Kurz. Im Werkausschuss der VG sei man sich auf jeden Fall einig, dass das Kibobad bleiben soll.

Alle Arbeit im Bad erledigt

Schließlich müsse man da auch auf die Mitarbeiter Rücksicht nehmen. Die haben in den vergangenen Monaten allerhand anfallende Arbeiten übernommen. Da diese so gut wie erledigt sind, meldeten sie sich anschließend freiwillig für den Dienst im Schnelltestzentrum auf dem Schillerhain, erzählt Kurz.

Die Hälfte wurde geschult, um Nasenabstriche nehmen zu können, die anderen machen den Papierkram. „Das funktioniert gut, da profitieren wir alle davon“, sagt der Werksleiter. Außerdem übernehmen die Schwimmbadmitarbeiter auch die Tests, die die Verwaltung für ihre Mitarbeiter anbieten muss. Sie sind zweimal in der Woche im Rathaus und auch am Bauhof, um dort zu testen. Vielleicht können zumindest einige von ihnen demnächst aber auch wieder teilweise im Kibobad arbeiten.