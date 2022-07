Das Eisenberger Waldschwimmbad wird am Freitag und Samstag zur Partymeile: Dann nämlich feiert die Verbandsgemeinde dort ihr 50-jähriges Bestehen, mit vielen Aktionen und Live-Musik.

Es gibt in Deutschland mindestens zwei verschiedene Öffentlichkeiten, befand der renommierte Musikjournalist Jens Balzer neulich in einem Interview mit dem NDR. Zwei Öffentlichkeiten, die nichts von einander wissen. Es ging um den Sommerhit der Stunde, „Layla“ von DJ Robin und Schürze, der wegen seines sexistischen Texts ziemlich in der Kritik steht, zeitgleich aber Platz eins der deutschen Single-Charts erklommen hat. Ein Kontrast, der den Kulturmenschen zum Grübeln bringt. „Vielleicht kann man sich als Feuilletonist oder als öffentlich-rechtliche Kulturredaktion mal überlegen, was das eigentlich für ein Missverhältnis ist zwischen den Debatten, die wir so führen, in denen alles immer differenzierter, antisexistischer, antipatriarchaler erscheint und die Sprache immer verfeinerter und sensibler wird. Und der erfolgreichste Song der letzten Wochen in Deutschland ist einer, der mit dem ganz groben patriarchalen Holzhammer draufhaut, als hätte man noch 1950“, so Balzer.

Verboten, wie oft geunkt wird, wurde der Song nicht. Manche Veranstalter aber haben den Song aus ihren Playlisten verbannt, wollen ihn nicht auf ihren Volksfesten hören. In Eisenberg aber wird er gespielt werden. Und zwar im Programm von The Twins XXL am Freitagabend. Die Band, um die Zwillingsbrüder Nino und Joe Krebs gebaut, ist eine in der Region gern gebuchte Coverband, die in vielen Genres zu Hause ist und etwa 400 Songs im Repertoire hat. Seit neuestem eben auch „Layla“. „Da sind wir Dienstleister. Wir spielen, was gewünscht wird“, sagt Nino Krebs.

In Ebertsheim hatte man den Song jüngst schon bei einem Frühschoppen der Freien Liste im Gepäck, er sei sehr gut angekommen, erzählt Krebs. „Die Leute sind einfach heiß darauf“, sagt Krebs, der selbst aber kein großer Fan der Nummer ist. „Ich würde ihn auch nicht vor Kindern spielen wollen. Deswegen werden wir ihn in Eisenberg auch erst spät auf die Bühne bringen“, sagt er.

„Die Leute wollen ihn hören“

Bei der Verbandsgemeinde Eisenberg ist man entspannt, was den Song angeht. „Die Leute wollen ihn hören. Und das hat auch etwas mit dem Hype zu tun, der in den Medien entstanden ist“, sagt Christopher Krill von der Verwaltung der Verbandsgemeinde, der mit der Organisation des Schwimmbadfests betraut ist, aber auch Manager von The Twins ist. Den Samstag wollen dann die Buwe für gute Stimmung sorgen, und zwar mit Liedgut, das zwischen „pälzisch und modern“ anzusiedeln ist.

Aber nicht nur in Sachen Musik ist man schon klar, auch insgesamt sind die Vorbereitungen schon weit gediehen. „Bisher lief alles glatt, wir können das Programm so durchziehen, wie geplant, Donnerstag ist Aufbau“, sagt Christopher Krill. Auf dem Schwimmbadgelände werde eine 50 Quadratmeter große Bühne installiert, dazu wird es einen eingezäunten Festbereich geben, in den sich das Geschehen dann verlagern wird, sobald Schwimmschluss (21.30 Uhr) ist. Der Eintritt zum Fest selbst wird frei sein, am Freitag geht es um 17 Uhr los, am Samstag ab 10 Uhr. „Das Catering wird das Kiosk übernehmen, es wird auch einen Ausschankwagen geben“, so Krill. „Wir müssen jetzt nur noch hoffen, dass das Wetter passt. Aber da fällt die Planung natürlich noch nicht in unsere Zuständigkeit“, sagt er augenzwinkernd. Mit wie viel Gästen die VG rechnet, könne er gar nicht so genau beziffern. Schließlich ist es das erste Mal, dass das Schwimmbadfest in dieser Form und über zwei Tage verteilt stattfindet.

Wir-Gefühl stärken

Das Schwimmbadfest ist nicht die einzige Aktion, die sich die Verbandsgemeinde zur Feier ihres Jubiläums hat einfallen lassen. So gönnte sie sich in diesem Jahr bereits unter anderem ein neues Logo, organisierte eine Lesung des Autoren-Duos Habekost in Kerzenheim sowie ein Kindertheater im Evangelischen Gemeindehaus. Außerdem kuratierte der Fotograf Helmut Dell eine Fotoausstellung mit sehenswerten Bildern aus der Verbandsgemeinde, die derzeit im Eisenberger Rathaus zu sehen ist.

Mit den Aktionen soll auch so ein bisschen das „Wir-Gefühl“ in der Verbandsgemeinde gestärkt werden, die ja an sich ein weniger greifbares Konstrukt ist als nun eine Stadt oder Gemeinde. Und so dient das Jubiläum der Verbandsgemeinde auch als willkommene Möglichkeit, identitätsstiftend zu wirken.

Das Programm

Freitag, 29. Juli: 17 Uhr Begrüßung, 17.15 Uhr Boccia am Beach, 18.15 Uhr Kids Disco, 19 Uhr The Twins XXL (Bühne);

Samstag, 30. Juli: 10 Uhr Begrüßung, 10.15 Uhr Wasserball, 10.15 Uhr Zumba, 11.15 Uhr, Aquajogging, 11.15 Uhr Rutschwettbewerb, 12.15 Uhr Kids Disco, 13.15 Uhr Poolspiel, 14.15 Uhr Schachturnier, 14.15 Uhr Aquajogging, 14.15 Uhr Poolspiel, 15.15 Uhr Luftmatratzenwettbewerb, 16.15 Uhr Aquagymnastik, 17.15 Uhr Sprungturmwettbewerb, 18.15 Uhr Kids Disco, 19 Uhr Die Buwe. Schwimmzeit an beiden Tagen bis 21.30 Uhr