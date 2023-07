Bei der Ankündigung des Schwimmbadfestes in Eisenberg (in unserer Montagsausgabe) ist es zu einer fehlerhaften Terminangabe gekommen: Das Fest findet nicht, wie von uns mitgeteilt, am 20., sondern erst am 29. Juli statt. Das Programm startet um 11.15 Uhr mit Aquajogging, außerdem gibt es einen Rutschwettbewerb für Kinder, eine „Kidsdisco“ am Nichtschwimmerbecken und ein Poolspiel im Schwimmerbecken.

Ab 14.15 Uhr findet ein Schachturnier statt, ab 15.15 Uhr kann man sich am Luftmatratzenwettbewerb beteiligen. Nach einer Aquagymnastik startet um 17.15Uhr der Sprungturmwettbewerb. Für Livemusik sorgen ab 19 Uhr „The Twins“. Der Eintritt ist frei.