Seit Donnerstag, 18. August, hat das Freibad in Winnweiler wieder wie gewohnt geöffnet. Eine Woche lang musste das Schwimmbad seine Öffnungszeiten verkürzen, erst ab 10 Uhr konnte geschwommen werden – normalerweise können Frühaufsteher montags und donnerstags schon ab 7 Uhr ins Bad.

Der Grund für die Einschränkungen war der kurzfristige Ausfall einer Mitarbeiterin, die für die Kasse und Reinigung zuständig ist, teilt Verbandsbürgermeister Rudolf Jacob mit. Es sei allerdings absehbar gewesen, dass dieser Ausfall nur eine Woche andauern würde.

Es zeigt: Personal ist im Freibad in Winnweiler knapp. Schon vor der nötigen Änderung der Öffnungszeiten berichtete Betriebsleiter Dominik Reis von einer „angespannten Personalsituation“. Man setze alles daran, die Öffnungszeiten aufrechtzuerhalten, sagt der Betriebsleiter. Reis lobt das große Engagement seiner Kollegen: „Ich bin froh, dass ich so ein motiviertes Team habe“, betont er. Eine vollständige Schließung, wie es sie zuletzt im Waldschwimmbad Eisenberg gab, sei nicht zu befürchten.

Keine höheren Eintrittspreise

Vor gut einem Jahr wurde das Freibad in Winnweiler nach zwei Jahren Renovierung wiedereröffnet. Jetzt, in der ersten vollständigen Freibadsaison nach dem Umbau, hat der Betriebsleiter alle Hände voll zu tun. „Aufgrund der Wetterlage ist es eine top Saison“, so seine Zwischenbilanz. „Die Leute freuen sich über das neue Bad.“

Zudem brauchen die Gäste keine Angst vor einer Verteuerung der Karten zu haben – trotz steigender Energiekosten, versichert Rudolf Jacob. Erhöhte Eintrittspreise müssten von mehreren Gremien beschlossen werden und seien frühestens für 2023 Thema, so der Bürgermeister.