Seit Mittwoch dürfen Freibäder in Rheinland-Pfalz wieder öffnen – theoretisch. Da erst am Montagabend alle Hygieneauflagen dazu festgelegt wurden, brauchen die Schwimmbäder im Kreis und der Umgebung allerdings noch ein paar Wochen, um diese umzusetzen. Ein Bad bleibt auf jeden Fall bis mindestens Ende Juli geschlossen.

Die gute Nachricht: Auch diesen Sommer ist es möglich, sich Abkühlung im Schwimmbad zu verschaffen. Die schlechte: Zumindest zunächst gelten strenge Hygienemaßnahmen, die einzuhalten sind. Dazu gehört etwa, dass überall – auch im Wasser – der Mindestabstand von anderthalb Metern eingehalten werden muss. Dafür hat die Schwimmaufsicht Sorge zu tragen. Vor dem Besuch des Bades muss sich jeder die Hände desinfizieren, Kontaktdaten werden von allen aufgenommen. Duschen dürfen nur von Einzelpersonen oder Familien genutzt, müssen regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden. Ein konkretes Konzept muss sich aber jedes Schwimmbad selbst erarbeiten. Wir haben bei den Bädern im Donnersbergkreis und in Alzey nachgefragt.

Rockenhausen

Wann und ob das Rockenhausener Naturerlebnisbad geöffnet wird, ist derzeit noch unklar. „Die Vorbereitungen für den Schwimmbadbetrieb laufen“, sagt Franz Frenger, der sich zusammen mit Heiko Jörg die Stelle des Technischen Werkleiters der Verbandsgemeindewerke Nordpfälzer Land teilt.

Das Problem: Weil es sich um ein Naturschwimmbad handelt, kann kein Chlor beigefügt werden. Das aber ist in Corona-Zeiten besonders wichtig, weil Chlor das Virus abtöten kann. Darüber hinaus muss geprüft werden, wie die verschärften Bedingungen eingehalten werden können.

Zurzeit kümmern sich zwei Vollzeitkräfte und ein Auszubildender um die Vorbereitungen. „Wir haben das Nichtschwimmerbecken, den Regenerationsteich und die Pumpenanlage gereinigt“, sagt Dennis Gies, Leiter des Naturbades. Ein Leck in der Folie des Beckens wurde lokalisiert und repariert. Die Schmutzwasserhebeanlage wurde erneuert und für den neuen Spielplatz wurden Fundamente gelegt. Außerdem wurden das Schwimmerbecken und die Sanitäranlagen gereinigt. „Nun kann das Wasser in die Becken gelassen werden“, sagt Gies. Dann könne auch der im vergangenen Jahr angeschaffte wasserspeiende Frosch am Nichtschwimmerbecken aufgebaut werden. „Der Frosch ist bei den Kindern sehr gut angekommen“, so Gies.

Bis das Schwimmbad öffnen kann, wird es aber wohl noch ein paar Wochen dauern, selbst wenn die Freigabe der Genehmigungsbehörden kommt. Denn zunächst müssen noch Wasserproben genommen werden. Erst wenn diese in Ordnung sind, kann es losgehen. „Momentan hängen wir in der Luft, trotzdem ist nach wie vor unser Ziel, in diesem Jahr das Bad zu öffnen“, sagt Gies. Er hält sich mit seinen Kollegen natürlich auch an den Mindestabstand, was bei der Größe des Bades kein Problem ist. „In geschlossenen Räumen tragen wir Mundschutz. An den Computern oder am Telefon steht Desinfektionsmittel, mit dem wir nach der Benutzung der Geräte alles säubern“, erklärt er.

Für Verbandsbürgermeister Michael Cullmann ist es ein wichtiges Ziel, das Schwimmbad im Juni zu öffnen. Er prüft derzeit Zuarbeiten und Hinweise, die eine Öffnung wahrscheinlich machen. „Es sieht so aus, als könnte dies, mit verschiedenen Einschränkungen, klappen.“

Eisenberg

Auch in Eisenberg muss auf die Öffnung des Waldschwimmbads noch gewartet warten. „Wir brauchen zwei bis drei Wochen Vorlaufzeit, um alle Vorschriften umsetzen zu können“, sagt Verbandsbürgermeister Bernd Frey. Wie all dies zu stemmen sei, „wissen wir noch nicht“, so Frey. Was er jedoch mit Sicherheit sagen kann: „Wir können unser Waldschwimmbad nicht zu dem von der Regierung angegebenen Termin öffnen.“ Letztlich liege die Entscheidung, ob das Bad in dieser Saison aufmache, allein in der Verantwortung des VG-Rates, der darüber in einer seiner nächsten Sitzungen entscheide.

Alzey

In Alzey laufen die Vorbereitungen, um alle Hygieneregeln umzusetzen, auf Hochtouren, erzählt Schwimmmeister Willibald Ehret vom Wartbergbad. Schon im Vorfeld habe das Personal angefangen, einen Onlineshop erstellen zu lassen, damit Tickets über das Internet bestellt werden können. Um die Abstandsregeln einhalten zu können, denken die Verantwortlichen im Wartbergbad darüber nach, Zeitblöcke von zwei bis drei Stunden anzubieten, die gebucht werden können. Anschließend wird alles gereinigt und desinfiziert, bevor die Nächsten hereinkommen dürfen.

Außerdem sorgt das Schwimmbad gerade für passende Beschilderung und Bodenmarkierungen. Auch das Personal muss geschützt werden, wozu Vorkehrungen getroffen werden müssen. Ein großes Fragezeichen gibt es noch bei der Nutzung der Duschen. „Eine Freibadsaison, wie es die Leute gewöhnt sind, wird es in diesem Jahr nicht geben“, ist sich Ehret sicher.

Winnweiler

Das Freibad in Winnweiler ist derzeit noch eine Baustelle. In den zurückliegenden Wochen hat sich allerdings einiges getan. So haben die tschechischen Edelstahlmonteure, die zeitweise wegen geschlossener Grenzen nicht einreisen konnten, ihre Arbeit wieder aufgenommen. Wie Verbandsbürgermeister Rudolf Jacob mitteilt, können die Becken aller Voraussicht nach im Juni gereinigt und befüllt werden. Danach werden die Heizung und die Chlordosierungsanlage in Betrieb genommen. Inklusive Abnahme durch das Gesundheitsamt wird dies wohl rund sechs Wochen dauern.

Sollte alles nach Plan verlaufen, könnte das Bad eventuell Ende Juli oder Anfang August öffnen. „Da allerdings die Auflagen des Landes erst Anfang dieser Woche veröffentlicht wurden, sind wir noch dabei zu berechnen, wie viele Besucher wir gleichzeitig ins Bad lassen dürfen“, erläutert Jacob. Da alle Badbesucher mit Namen, Adresse und Aufenthaltsdauer zu dokumentieren sind, rechnet er mit einem Mehraufwand für das Personal, gleichzeitig werden wegen der reduzierten Einlassmöglichkeiten Einnahmen wegbrechen. Ob unter diesen Rahmenbedingungen überhaupt geöffnet werden soll, wird deshalb im Juni im Werkausschuss entschieden.