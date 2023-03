Der Ortsverein der Landfrauen bleibt erhalten. Die schon ins Auge gefasste Auflösung ist vom Tisch, nachdem sich ein neuer Vorstand gefunden hat.

Im Herbst 2022 sah es nicht gut aus. Niemand schien bereit, sich bei den anstehenden Wahlen zur Verfügung zu stellen. Im November kam die drohende Auflösung auf die Tagesordnung des Gemeinderates. Ortsbürgermeister Thomas Lebkücher lag das Schicksal des Vereins besonders am Herzen: „Der Landfrauenverein war immer sehr stark präsent und engagiert, es wäre ein großer Verlust für die Gemeinde.“ Die RHEINPFALZ berichtete, und Lebkücher wollte zusätzlich Bewegung in die Sache bringen, indem er im Gemeindebrief auf das Problem aufmerksam machte.

Am 27. Januar konnte ein neuer Vorstand mit Kristin Albrecht als Vorsitzende gewählt werden. „Ich freue mich über meine neue Aufgabe“, sagt die 49-Jährige, die als Integrationshelferin in Schulen arbeitet. „Was wir als Projekte ins Auge fassen, besprechen wir auf einer internen Vorstandssitzung. Unter anderem steht die Kerwe im Juni an, und wir Landfrauen feiern dieses Jahr das 50-jährige Bestehen unseres Ortsvereins.“ Auch der Ortschef ist glücklich: „Eine starke Stütze unseres gemeinschaftlichen Dorflebens bleibt erhalten. Wenn Bewährtes und frischer Wind zusammenkommen, kann das nur gut werden.“