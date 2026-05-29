Auf einer Landesstraße waren mehrere Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt. Ein Gutachter wurde hinzugezogen. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Freitagvormittag auf der L401 zwischen Marnheim und Bolanderhof einen Großeinsatz von Rettungskräften ausgelöst. Gegen 10.20 Uhr kam es im Bereich der Abfahrt zur Grünmülldeponie zu einer folgenschweren Kollision mit mehreren Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen prallte ein Linienbus aus bislang ungeklärter Ursache frontal auf einen vorausfahrenden Pkw. Die Wucht des Aufpralls war enorm: Der Wagen wurde auf ein vorausfahrendes Auto mit Anhänger geschoben und dabei massiv beschädigt. Besonders dramatisch: Eine Insassin des ersten Pkw wurde im Fahrzeug eingeschlossen. Die Feuerwehr musste die schwer verletzte Frau aus dem Wrack befreien. Anschließend wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Strecke für vier Stunden vollgesperrt

Eine weitere Person erlitt leichtere Verletzungen. Alle übrigen Beteiligten kamen nach ersten Erkenntnissen mit dem Schrecken davon. Im Linienbus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine weiteren Fahrgäste. Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurden zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei alarmiert. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zur Klärung des genauen Hergangs wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen, der die Fahrzeuge und die komplexe Unfallstelle untersuchte.

Während der Rettungsarbeiten sowie der anschließenden Unfallaufnahme blieb die L401 zwischen Marnheim und Bolanderhof für rund vier Stunden voll gesperrt. Die beiden beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 06352 9110 oder per E-Mail an pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de zu melden.