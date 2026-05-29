Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Vormittag auf der L401 zwischen Marnheim und dem Ortsteil Bolanderhof. Ein Linienbus prallte auf einen Pkw und dieser auf ein Fahrzeuggespann. Es gab mehrere Verletzte, eine Frau wurde schwer verletzt. Polizei, Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber sind im Einsatz. Zur Klärung des Sachverhalts wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die L401 ist bis auf weiteres in diesem Streckenabschnitt für den Verkehr komplett gesperrt. Wir berichten weiter.