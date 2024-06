Am Mittwochmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A63, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Ein Auto mit einem älteren Ehepaar war in Richtung Kaiserslautern unterwegs. Mehreren Zeugen zu Folge, so die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim, war das Fahrzeug in Höhe der Gemarkung Bolanderhof aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto geriet in den Grünstreifen, beim Versuch gegenzusteuern, verlor der Fahrer die Kontrolle.

Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und schlitterte quer über die Fahrbahn, bis es schließlich auf der Überholspur zum Stehen kam. Die Insassen, ein 71-jähriger Mann und seine 67-jährige Ehefrau, wurden in dem stark deformierten Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr Kirchheimbolanden musste das Dach des Fahrzeugs mit hydraulischem Gerät abtrennen, um die beiden Verletzten in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst aus dem Wrack zu befreien.

Beide Personen erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Neben dem Rettungsdienst waren auch zwei Rettungshubschrauber sowie die Feuerwehr Kirchheimbolanden im Einsatz. Die Autobahn war für mehrere Stunden in Fahrtrichtung Kaiserslautern voll gesperrt. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Unfallursache ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.