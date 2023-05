Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

75 Jahre pflegen Emmi Schmidt aus Bisterschied und Evy Labhart-Naldi aus Zürich ihre Brieffreundschaft. Wie Schweizer Mode ihren Weg ins Nachkriegsdeutschland fand und weshalb eine Friseurmeisterin aus Alsenz eine Rolle in dieser Freundschaft spielt, berichten beide im RHEINPFALZ-Gespräch.

Über die Jahre hat die Freundschaft von Emmi Schmidt mit Evy Labhart-Naldi in der Pfalz Kreise gezogen. So wurde vor zwei Wochen in Münchweiler, bei Schmidts Patenkind, die Schweizer Fahne gehisst.