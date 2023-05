Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Politik macht es den Landwirten offenbar nicht leicht. Von existenzbedrohlichen Nachteilen ist da die Rede. Auch die wenigen verbliebenen Schweinemäster im Donnersbergkreis blicken nicht gerade optimistisch in die Zukunft.

Seit Jahren geht die Anzahl an Tierhaltern und Schlachtbetrieben in Rheinland-Pfalz kontinuierlich zurück. Der Landesmarktverband für Vieh- und Fleisch Rheinland-Pfalz und hat sich daher an Ministerpräsidentin