Ein schwarzer Mercedes Sprinter wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Göllheim gestohlen. Die Täter stiegen nach Angaben der Polizei in der Mainzer Straße auf ein Garagendach. Von dort öffneten sie gewaltsam das Fenster zur Toilette von der Halle eines Kfz-Betriebs. Im Gebäude entwendeten sie die Schlüssel des Fahrzeugs und fuhren anschließend mit dem Mercedes, der im Hof stand, davon.