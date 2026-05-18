Die Luft ist wohl raus. Fußball-Verbandsligist TuS Steinbach verlor am Sonntag das Kellerderby beim VfB Bodenheim deutlich mit 1:5 (0:2).

Für beide Teams stand vor der Partie fest, dass sie im Sommer in die Landesliga absteigen. „Das war bis auf eine Viertelstunde nach der Halbzeit sicherlich unsere schwächste Saisonleistung“, sagte der Steinbacher Spielertrainer Daniel Ghoul nach der Klatsche. In den ersten 20 Minuten agierten beide Teams vorsichtig. Doch nach dem Führungstreffer von Soufian Lagrinis, der ein tolles Solo hinlegte und den Steinbacher Keeper Klaus Siebecker zum 1:0 (29.) bezwang, übernahmen die Bodenheimer das Kommando in der Partie vor 50 Zuschauern. Nur 180 Sekunden später erhöhte Aschref Ben Hazaz mit einem Distanzschuss aus rund 30 Metern auf 2:0 (32.).

Trainer sehnt Sommerpause herbei

Offensiv hatten die Steinbacher im ersten Durchgang nicht viele gute Aktionen. „Ich schließe da nicht auf fehlenden Willen. Die Jungs sind einfach platt“, betonte Spielertrainer Ghoul und sagte: „Dadurch, dass wir immer so viele verletzte Spieler und Ausfälle hatten, mussten sieben, acht Spieler immer durchspielen – und die Akteure drumherum waren nie richtig fit. Das hat man auch diesmal gemerkt, es war eine anstrengende Spielzeit, wir brauchen jetzt alle mal eine Pause.“

Nach dem Seitenwechsel hatten die Steinbacher ihre beste Phase in der Partie. Felix Metzinger ließ die Donnersberger mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 (52.) wieder hoffen. Doch praktisch im Gegenzug stellte Khaled Abou Daya mit dem 3:1 (53.) den alten Abstand wieder her. Der Widerstand der Steinbacher war danach gebrochen. In der Schlussphase legten Aiman Abdelaali (80.) und erneut Khaled Abou Daya (82.) die Bodenheimer Treffer vier und fünf nach.

Drittletzter Platz noch erreichbar

„Wir können trotz der Niederlage noch den Ligadrittletzten SV Morlautern in der Tabelle hinter uns lassen. Dafür müssen wir unser letztes Saisonspiel zu Hause gewinnen und hoffen, dass Morlautern nichts holt. Wir wollen uns deshalb noch die Woche über gut auf das letzte Spiel vorbereiten und ordentliche letzte 90 Minuten in der Verbandsliga absolvieren“, sagte Ghoul. Zum Saisonabschluss spielen die Steinbacher, die auf dem 15. und vorletzten Tabellenrang liegen, am Sonntag (15 Uhr) zu Hause auf eigenem Rasenplatz gegen die zweite Mannschaft des FK Pirmasens.

Die TuS-Akteure haben drei Punkte Rückstand auf den SV Morlautern (21 Zähler), der auf dem 14. Rang steht, aber das klar schlechtere Torverhältnis gegenüber den Steinbachern aufweist. Der SV Morlautern, der sich nicht mehr nach oben in der Tabelle verbessern kann, spielt am Sonntag zeitgleich mit Steinbach zu Hause gegen den Ligasiebten FC Bienwald Kandel. Schlusslicht VfB Bodenheim, das die Steinbacher noch überholen kann, trifft unterdessen auswärts auf den bereits als Meister feststehenden TuS Mechtersheim.