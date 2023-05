Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Da war mächtig Stimmung in der Bude. Rund 50 Zuschauer trommelten, klatschten oder rasselten am Samstag Eintracht Lambsheim in der Sporthalle der Karl-Wende-Schule zum 74:69 (31:31)-Heimsieg gegen den BBC Fastbreakers Rockenhausen. Eine schlechte Freiwurfquote brachte die Gäste um ihren Lohn.

„Ich kann meiner Mannschaft nur zu dieser Leistung gratulieren. Trotz Niederlage war das auch für uns ein positives Event“, zeigte sich BBC-Trainer Berthold Manz mit dem Auftritt seiner Schützlinge