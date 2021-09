Für Freitag, 3. September, 17 Uhr, lädt der Vorstand der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), Landesverband Rheinland-Pfalz, zu einer Gedenkfeierstunde für den im vergangenen Jahr verstorbenen Kurt Rocker auf die Moschellandsburg ein. Rocker war von 1973 bis 1997 Vorsitzender des SDW-Landesverbands. In diese Zeit fielen die Ansiedlung der Landesgeschäftsstelle in Obermoschel, die Gründung der Umwelt-Akademie und die Einrichtung der Wald-Jugendspiele. Für seine Verdienste wurde er von der SDW zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Zu Ehren und in Gedenken an Kurt Rockers langjähriges Wirken für die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, die in Obermoschel nach wie vor ihren Sitz hat, wird eine Ruhebank errichtet. Rocker, der 26 Jahre lang für die CDU Mitglied des Landtages war und in Rockenhausen gelebt hat, ist im Oktober letzten Jahres im Alter von 92 Jahren gestorben. Die Bevölkerung ist zu der Gedenkfeier eingeladen.