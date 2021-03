Die Bauplätze im Neubaugebiet „Nordpfalzblick“ in Alsenz sollen bei Starkregen sowohl vor ankommendem Außengebietswasser als auch vor Oberflächenwasser besser geschützt werden. Abhilfe zu schaffen, das könnte nach einer ersten Schätzung bis zu 90.000 Euro an Kosten verursachen.

Zum Thema Schutz vor Wassermassen auch in diesem Bereich war bereits 2010 in einem Gutachten Stellung bezogen worden. Die in den vergangenen Jahren vermehrt auftretenden Starkregenereignisse ließen jetzt aber eigentlich nur noch den Schluss zu, dass die Gemeinde Alsenz baulich etwas tun müsse, erläuterte Ortsbürgermeisterin Karin Wänke in der Online-Gemeinderatssitzung.

Ingenieurbüro sucht schon nach Möglichkeiten

Das in Kaiserslautern ansässige Fachingenieurbüro Peschla und Rochmes hat dazu bereits Entwässerungsplanvarianten wie das Anlegen eines Entwässerungsgrabens oberhalb des Baugebietes ausgearbeitet, deren Kosten je nach Ausführungsart zwischen 75.000 und 90.000 Euro liegen können, so die Schätzung.

Die Ortsbürgermeisterin wurde in der Sitzung vom Gemeinderat beauftragt, nun zunächst mit der Kommunalaufsicht abzustimmen, wie die Ausführung der Pläne angesichts des defizitären Gemeindehaushalts finanziell zu stemmen ist und ob die Refinanzierung der Maßnahmen womöglich über die noch nicht bebauten und nicht verkauften Bauplätze erfolgen muss und kann.