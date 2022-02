„Wald ist mehr als nur Festmeter“, sagt der Dannenfelser Förster Martin Teuber. Nachhaltig und gesund müsse die Waldwirtschaft sein. Er erklärt, wie genau die Aufgaben eines Försters aussehen, wofür der „Wald-TÜV“ nötig ist und was für eine wichtige Rolle die Bürger dabei spielen.

Für Teuber muss ein Wald drei Aufgaben erfüllen: Schutz, Nutzung und Erholung. Damit dass funktioniert, sei die Einbindung der Bevölkerung, aber auch beispielsweise der Feuerwehr wichtig. Eine Maßnahme, um den Wald zu erhalten und zu stärken, waren in den vergangenen Jahren allerlei Pflanzaktionen, an denen sich die Bürger beteiligen. Die alleine reichen allerdings nicht aus, die Gebiete müssen regelmäßig gepflegt werden.

Menschen, die einen solchen Pflegedienst übernehmen, hat Martin Teuber in Dannenfels gefunden. „Sie setzen sich über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren für die Pflege der Jungpflanzen ein“, erklärt er. „Denn findet das nicht regelmäßig statt, ist alles umsonst, und die frisch gesetzten Pflanzen könnten durch Wildwuchs zerstört werden.“ Erst wenn die Pflanzen groß genug sind, können sie sich quasi alleine auf den Weg des langen Wachstums machen.

„Wald-TÜV“ vergibt Zertifikat

Ein gut aufgestellter Gemeindewald hat dann auch keine Probleme, ein staatliches Gütesiegel und damit verbundene finanzielle Förderung zu erhalten. So war es für den Förster eine Bestätigung seiner Arbeit, dass sein Wald wieder die PEFC-Zertifizierung erhalten hat. PEFC („Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes“, also ein „Programm für die Anerkennung von Forstzertifizierungssystemen“) ist ein transparentes und unabhängiges System zur Sicherstellung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung und damit ein weltweiter „Wald-TÜV“.

Mit dem Zertifikat wird bestätigt, dass Wälder auf nachhaltige Weise und gemäß strengen Standards bewirtschaftet werden. PEFC ist ein Beweis dafür, dass Holz aus ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. Bei der Prüfung wird die gesamte Forstwirtschaft einer Region begutachtet. Das Zertifikat können nicht nur Gemeindewälder erhalten, sondern auch Privatbesitzer für ihren Wald beantragen, erklärt Teuber.

Es wächst mehr Holz, als entnommen wird

Wenn in einer Gemeinde Hand in Hand gearbeitet wird, dann hat das auch für den Wald Vorteile, stellt Teuber immer wieder fest. Die Feuerwehr muss zum Beispiel regelmäßig das Baumfällen üben – damit sie beispielsweise an Unfallorten fachgerecht arbeiten kann. Deshalb werden Ausbildungslehrgänge mit der Motorsäge durchgeführt. „Hier kann ich den Feuerwehrleuten entsprechende Bäume zeigen, an denen sie das richtige Fällen üben können. Gleichzeitig werden sogenannte Zukunftsbäume freigestellt, so entsteht durch die regelmäßige Waldpflege Brennholz, dessen Erlös uns ja auch guttut.“

Die Preissituation des Holzes kann Teuber nur als verrückt bezeichnen. „Im Baumarkt sind im vergangenen Jahr die Preise für Holz hochgeschnellt, 2020 waren sie bei uns im Wald im Keller, 2021 sind sie zum Glück wieder auf Normalmaß angestiegen. Der Holzbedarf war sehr groß.“ Doch es wachse immer noch deutlich mehr Holz nach, als entnommen wird, die aktive Bestandsgestaltung soll das auch so weiterführen.

Nicht alles stilllegen