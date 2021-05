Am frühen Donnerstagabend kam es zu einem Brand in einem Anwesen in der Hauptstraße in Marnheim. Wie die Feuerwehr-Einsatzzentrale Kirchheimbolanden mitteilt. handelte es sich bei dem Gebäude um einen Schuppen im rückwärtigen Bereich des Anwesens, der direkt an eine zweigeschossige Scheune angrenzt. Der Feuerwehr gelang es durch den Einsatz von drei C-Rohren das Übergreifen der Flammen auf die Scheune zu verhindern. Im Einsatz waren die Ortswehren aus Marnheim, Bolanden und Kirchheimbolanden mit insgesamt 64 Kräften. Auch wurden vorsorglich zwei Rettungswagen hinzugezogen.

Laut Polizei ist die Brandursache bislang noch unbekannt. Personen wurden nicht gefährdet. Die Hauptstraße wurde für die Dauer der Löscharbeiten beidseitig gesperrt. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, die Ermittlungen der Polizei dauern an.