Ein Pedelec der Marke Cube (Farbe grau-schwarz) haben bislang unbekannte Täter zwischen Donnerstag, 12. März, 21 Uhr, und Freitag, 13. März, 8.30 Uhr, aus einem Schuppen in Weitersweiler gestohlen. Die Diebe verschafften sich nach Polizeiangaben Zutritt zu einem Grundstück im Jakobsweiler Weg. Dort brachen sie den Schuppen auf. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro beziffert. Hinweise werden erbeten an die Dienststelle in Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 9110 oder per E-Mail an PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de.