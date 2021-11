Zwischen Montag- und Dienstagnachmittag wurde in Rittersheim am Mühlpfad ein Kraftrad gestohlen. Das hat die Polizei am Mittwoch gemeldet. Die bislang unbekannten Täter brachen demnach das Schloss eines Schuppens auf und entwendeten das darin abgestellte Leichtkraftrad. Es handelt sich um eine rote Honda. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 06352 911-2700.