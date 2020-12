Gemeldet war ein Zimmerbrand – als die Feuerwehrleute jedoch am Montagmorgen um kurz vor sechs Uhr am Einsatzort in der Katzenbacher Hauptstraße eingetroffen sind, stellten sie fest, dass zum Glück „nur“ ein als Gartenhaus genutzter ehemaliger Stall in hellen Flammen stand. Diese waren schon von weitem am noch dunklen Morgenhimmel zu erkennen. Binnen weniger Minuten hat die örtliche Feuerwehr mit den Löscharbeiten begonnen, unterstützt von den Nachbarwehren aus Rockenhausen und Dielkirchen. Diese leuchteten das Gelände aus und kümmerten sich um die Wasserversorgung.

Löschwasser gefriert, Streufahrzeug kommt

Apropos Wasser: Erschwert wurde die Bekämpfung des Feuers nicht nur durch den ungünstigen Standort des Gebäudes in zweiter Reihe und Hanglage, sondern auch durch den Frost. Dieser ließ das Löschwasser gefrieren, für Abhilfe sorgte erst ein Streufahrzeug der Straßenmeisterei. Bislang ist unklar, warum der völlig zerstörte Schuppen in Brand geraten war; die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, geht aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht von – zumindest vorsätzlicher – Brandstiftung aus. Den Schaden beziffert sie auf rund 10.000 Euro. Im Einsatz waren fast 50 Feuerwehrleute sowie weitere Kräfte von DRK und Polizei. Sie alle waren dankbar für die von Anwohnern gereichten wärmenden Getränke.