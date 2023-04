Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der koreanische Pianist Dongha Lee begeisterte am Sonntag mit einem fulminanten Schumann-Abend das Publikum in der Orangerie in Kirchheimbolanden.

Nach einer Pannenserie von ausgefallenen Zügen und stornierten Hotelzimmern ist der junge Koreaner, der 2021 beim Internationalen Musikwettbewerb des „Prager Frühlings“ ausgezeichnet wurde,