Mit Dürrenmatts „Die Physiker“, dem unverwüstlichen und immer noch aktuellen Bühnenklassiker des 20. Jahrhunderts, wagt sich die Theater-AG des Nordpfalzgymnasiums aus dem langen Schatten der Corona-Zeit. Am Donnerstag hebt sich um 19.30 Uhr der Vorhang für das Spiel um Macht und Wahnsinn.

Der geniale Physiker Möbius hat sich von der Welt in eine Nervenklinik zurückgezogen, um dort seine Formeln zu verbergen, die das Ende der Welt bedeuten können. Doch leider leitet der wirkliche Wahnsinn die Person, die eigentlich für Heilung sorgen soll – und der Formel auf der Spur ist. Vor dem Hintergrund des atomaren Wettrüstens fragt Dürrenmatt mit dieser Komödie nicht nur nach der Verantwortung des Wissenschaftlers. Das Stück gehört seit seiner Uraufführung 1962 zu den meistgespielten auf deutschen Bühnen.

Noch vor der Pandemie hatten die Theater- und Bühnenbild-AGs der Schule unter Leitung von Markus Bock und Andreas Nikolai mit den Proben begonnen. Ab der Hälfte der Probenzeit mussten diese dann unterbrochen werden und gingen nur je nach Möglichkeit weiter. Nun ist es so weit, dass das Stück präsentiert werden kann.

Wie die AG ankündigt, geht sie auch diesmal neue Wege und bindet andere theatralische Formen ein. So sind einige Szenen gefilmt worden, und die Akteure können so mit sich selbst agieren. Vier Beamer leisten diese Projektionen, die von den Schülern der Technik und einem ehemaligen Schüler des NPG erstellt worden sind. Spannend war für alle, nun mit dem eigenen Schatten spielen zu können, da die Auftritte durch die Projektionen erfolgen.

Das Ergebnis kann am 28. und 29. Oktober in der Aula des NPG, jeweils um 19.30 Uhr, in Augenschein genommen werden. Der Eintritt ist frei. Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung gelten folgende Einlassregelungen: Am Premierenabend wird anhand der Zahl der anwesenden Personen und der Zahl der Nicht-Geimpften entschieden, ob die Masken abgesetzt werden können. Die Veranstaltung am Freitag ist eine reine 2G Veranstaltung, so dass die Masken abgesetzt werden können.