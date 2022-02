Schulterschmerzen gehören zu den häufigsten Gründen für eine Überweisung zum Facharzt. Im Westpfalz-Klinikum in Kirchheimbolanden ist die Schulterchirurgie bereits seit vielen Jahren ein Spezialgebiet, sowohl bei minimal-invasiven Eingriffen als auch beim Gelenkersatz. Welche Ursachen die Schmerzen haben könnten, wann ein Facharzt aufgesucht werden sollte und ab wann über eine Operation nachgedacht werden muss, diese Fragen können Sie, liebe Leserinnen und Leser, am Donnerstag, 3. März, zwischen 14 und 15 Uhr bei unserer RHEINPFALZ-Sprechstunde besprechen.

Chefarzt Frank Müller-Bongartz und Oberarzt Jan Breivik stehen Rede und Antwort. Rufen Sie in dieser Zeit an unter den Telefonnummern 06352 703523 (Müller-Bongartz) oder 06352 703524 (Breivik), oder schreiben Sie uns im Vorfeld eine E-Mail in die Redaktion mit Ihren Frage, die wir dann für Sie bei der Sprechstunde klären, unter reddonn@rheinpfalz.de.