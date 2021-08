Gemäß den landesweiten Vorgaben starten am Montag die Schulen im Kreis nach den Sommerferien mit Maskenpflicht und Fortführung der Teststrategie.

Ursprünglich war geplant, ab September nur noch „anlassbezogene Tests“ durchzuführen – etwa wenn Infektionen in einer Schule auftreten oder die Corona-Dynamik in einer Region erneut Fahrt aufnimmt. Aufgrund der inzwischen wieder gestiegenen Sieben-Tage-Inzidenz soll es nun bis zu den Herbstferien weiterhin zweimal pro Woche Schnelltests geben, außer für geimpfte oder genesene Schüler und Lehrkräfte.

Ebenfalls in ganz Rheinland-Pfalz gilt die Verpflichtung, im Gebäude einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen – bei einer drei Tage in Folge über 35 liegenden Inzidenz auch während des Unterrichts. Dies ist im Donnersbergkreis derzeit der Fall, die Masken müssen also vorerst auch am Platz aufbehalten werden. Erst wenn die Inzidenz drei Tage hintereinander den Schwellenwert unterschreitet, entfällt die Verpflichtung.

Der Schülertransport per Bus startet „mit einer punktuellen Verstärkung da, wo ein erhöhter Bedarf besteht“, hat die Kreisverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt. Das Land habe jedoch zugesagt, dass zusätzlich Busse eingesetzt werden könnten, „falls sich das Infektionsgeschehen zuspitzt“.