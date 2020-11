Der Kreis muss sich an den Baukosten aller Schulbaumaßnahmen im Kreis mit zehn Prozent beteiligen. Für den Umbau des Schulgebäudes der Grundschule und der Mathilde-Hitzfeld-Schule in Kirchheimbolanden beträgt der Kreiszuschuss demnach rund 331.000 – die Gesamtkosten für die Baumaßnahme betragen rund 3,1 Millionen Euro. Der Betrag wird auf drei Haushaltsjahre aufgeteilt.

Eine Nachtragszahlung an die Firma, die mit der Fenstersanierung in der Georg-von-Neumayer Schule in Kirchheimbolanden beauftragt wurde, hält der Kreisausschuss für angemessen. Durch zusätzliche Erneuerungsarbeiten waren statt der ursprünglich veranschlagten rund 265.000 Euro etwa 291.000 Euro zustande gekommen.

Der Kreisausschuss vergab zudem Arbeiten in der IGS Rockenhausen, wo Decken und die Beleuchtung altersbedingt stark verschlissen sind. Für das Gewerk Trockenbau wurde die Maßnahme an die Firma BMH Trocken- und Akustikbau Kirchheimbolanden für 40.322 vergeben. Die Elektroarbeiten gehen an die Firma Elektrotechnik Rahn aus Schiersfeld für 18.070 Euro.

In der Turnhalle der IGS Eisenberg sollen im Zuge weitreichender Sanierungen auch Fenster und Türanlagen energetisch saniert werde. Die Firma Dick Fenster & Türen aus Theisbergstegen war mit den Fenster- und Sonnenschutzarbeiten beauftragt worden. Zum Angebot in Höhe von rund 410.000 Euro war ein Nachtrag für Alufensterbänke über 14.000 Euro gekommen, was das Gremium bewilligte.