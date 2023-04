Ein Betriebspraktikum gilt als gute Möglichkeit, einen Einblick in die Arbeitswelt zu erlangen. Das kann bei der Berufswahl mitentscheidend sein. An vielen Schulen sind Praktika verpflichtend. Doch sind sie für Schüler tatsächlich von Nutzen und auch für Betriebe lohnenswert? Beim Praktikums-Präsentationsabend der Gutenberg-Realschule plus gab es darauf Antworten.

Viele Menschen haben Praktikums-Erfahrung, nicht wenige haben während ihrer Schulzeit eines absolviert. Ob verpflichtende Praktika für Schüler sinnvoll sind, darüber lässt sich streiten. Häufig wird bemängelt, dass vor allem jüngeren Schülern wertvolle Unterrichtszeit verloren gehe, zumal sie ja noch nicht einmal eine Vorstellung davon hätten, was sie später einmal beruflich machen wollen.

Dass dies nicht ohne Weiteres gilt, hat sich nun an der Gutenberg-Realschule plus und Fachoberschule in Göllheim gezeigt. Um das Pflichtpraktikum gebührend abzuschließen, hat man sich dort etwas Besonderes ausgedacht: Bei einem Präsentationsabend stellten die Schülerinnen und Schüler auf kreative Art und Weise ihr Praktikum vor. Neben einem Darstellenden Spiel der Theatergruppe, einer Audio-Foto-Ausstellung sowie einer Videopräsentation gab es an Mitmach-Stationen der Schüler viel Interessantes zu entdecken.

Einblick in Arbeit des Friedhofsgärtners gewonnen

An erster Stelle standen die Praktikums-Erfahrungen der Schüler. Während einer Gesprächsrunde mit Schülern, Eltern, Lehrern und Vertretern der Betriebe wird klar, dass sich das 14-tägige Praktikum für die meisten wohl gelohnt hat. Lena Hofmann aus der Klasse 9c erhaschte einen Einblick in ein weniger bekanntes Tätigkeitsfeld: Sie lernte beim Entsorgungs- und Servicebetrieb Grünstadt (EBG) das Berufsbild des Friedhofsgärtners kennen – auf dem Programm stand unter anderem das Planen und Vorbereiten von Beerdigungen, zum Beispiel den Aushub eines Grabes und das Pflegen von Gräbern.

Lena ist überzeugt: „Ich kann mir vorstellen, nach der Schule so eine Ausbildung zu machen.“ Auch ihre Klassenkameradin Kelly Weir wurde durch ihr Praktikum in ihrem Berufswunsch bestärkt. Sie lernte für zwei Wochen den Berufsalltag einer Betreuungskraft im Seniorendomizil Haus Antonius kennen und ist begeistert. „Ich wusste schon von klein auf, dass ich gerne etwas mit Menschen machen will.“

Parkhotel-Chef rät: Gelegenheit nutzen

Auch von den Betrieben kommt Zustimmung. Stephanie Semukhin aus der 8b verbrachte die 14 Tage im Parkhotel Schillerhain in Kirchheimbolanden und absolvierte ihr Praktikum im Beruf der Hotelfachfrau. Von Parkhotel-Leiter Alexander Wurster erhielt sie ausschließlich positives Feedback. Für Wurster sind Praktika für Schüler auf dem Weg ins Berufsleben unabdingbar: „Es ist eine riesige Chance, einfach mal zu schauen: Ist der Job was für mich? Man sollte auch ruhig verschiedene Praktika machen, egal, was für Erfahrungen dabei herauskommen.“

Aus Sicht des Betriebs seien Praktika manchmal Gold wert. „Die besten Auszubildenden finden wir durch Praktika. Von daher sind wir immer gerne bereit, Plätze zur Verfügung zu stellen“, lautet Wursters Einschätzung. Dem schließt sich Architekt Andreas Kiefer an. Auch er nahm einen Schüler aus der achten Klassenstufe der Gutenberg-Schule in seinem Büro auf. „Es waren zwei lehrreiche Wochen, weil wir selbst sehr viel über unseren Alltag reflektiert haben“, berichtet er. Mit der Leistung seines Praktikanten war er offenbar sehr zufrieden: „Mich hat überzeugt, dass er genau wusste, was er will.“ Kiefer empfiehlt Schülern, ihren Leidenschaften nachzugehen.

Lehrer freut sich: Nur Positives gehört

Lehrer Joachim Lauritzen ist ebenfalls begeistert. „Ich habe bei den Praktikumsbesuchen nur Positives über meine Schüler gehört. Sätze wie „Kann ich den behalten?“ seien keine Seltenheit gewesen. „Freitags nach der sechsten Stunde hört man so was nicht“, scherzt er. Berufsberater Marco Müller von der Agentur für Arbeit ergänzt: „Das Praktikum ist eine Möglichkeit, um herauszufinden, wofür man brennt.“

Beispielhaft erzählt Müller von Anna Groß, die beim Präsentationsabend als Ausbildungsbotschafterin zu Gast ist. Sie arbeitet im Haus Antonius in Göllheim. Der Berufsberater erinnert sich: „In der Schule war Anna nicht die Beste. Aber jetzt ist sie die Beste in der Ausbildung.“ Müller appelliert an die Eltern, ihre Kinder bei der Berufswahl zu unterstützen. Er rät, sich Zeit zu nehmen und in einer lockeren Unterhaltung herauszufinden, was das Kind gerne macht, ohne Druck auszuüben.

Praktika sind demzufolge nach wie vor sehr hilfreich für junge Leute – selbst, wenn sie noch keine klare Vorstellung vom späteren Berufsalltag haben. Die Erfahrungen, die sie mitnehmen, seien enorm wertvoll, wie Schulleiterin Christina Zils betont. Deshalb werden sie wohl auch in Zukunft ihren festen Platz im Angebot der Göllheimer Schule behalten.