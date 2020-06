Corona-bedingt im kleinen Rahmen wurde die Leiterin der Rockenhausener Realschule plus Rockenhausen, Olga Alve, in einer Feierstunde verabschiedet. Gemeinsam mit ihr wurde auch Karina Blickwedel, langjährige Mathematik- und Physiklehrkraft, in den Ruhestand versetzt. Gleichzeitig begrüßte man den neuen Schulleiter Harald Scheve.

Statt des zu diesem Anlass üblicherweise zu erwartenden Gästeansturms durften nur zwei Handvoll ausgewählter Vertreter aus Elternschaft, Kollegium und Ministerium an der Feier teilnehmen. Konrektor Thomas Halfmann würdigte den Werdegang Olga Alves und zeichnete ihre Lebensstationen nach: 35 weiße Rosen, sinnbildlich für die ersten 35 Lebensjahre in Kasachstan, umringten 13 rosa Blüten. Diese standen als Bild für die darauf folgenden Jahre des Neustarts in Deutschland, des erneuten Studiums, um auch in der neuen Heimat den Lehrberuf ausüben zu dürfen, und der Arbeit an unterschiedlichen pfälzischen Schulen. Ergänzt wurde das Ensemble durch 15 blaue Blüten, stellvertretend für das 15-jährige Wirken an der Realschule plus Rockenhausen, zunächst als Konrektorin, als kommissarische und schließlich berufene Schulleiterin.

Russisches Wiegenlied wird zum Hit an der Schule

„Mögen alle deine Himmel blau sein. Mögen Glück und Lachen alle deine Tage ausfüllen“, gab Halfmann seiner langjährigen Vorgesetzten einen irischen Segensgruß mit auf den Weg. Für die musikalische Untermalung sorgte Jochen Leonhardt mit gefühlvollen Klavierspiel. Unter anderem erklang das von Olga Alve so geliebte russische Wiegenlied „Bajuschki Baju“, das seit ihrem Erscheinen an der Realschule plus zu einer Art „Hit in Dauerschleife“ avancierte und bei verschiedensten festlichen Gelegenheiten an der Schule zu hören war.

In Form von kurzen Videobotschaften grüßten Kollegen und Ehemalige von der Leinwand und gaben Olga Alve herzliche Glück- und Segenswünsche mit auf den Weg. Dieser Zusammenschnitt war auch der letzte aktive Festbeitrag, den die Physik- und Mathematiklehrerin Karina Blickwedel an „ihrer“ Schule in die Tat umsetzen konnte. Gemeinsam mit ihrer Schulleiterin wurde Blickwedel durch den Referenten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Neustadt, Günter Grube, in den Ruhestand versetzt.

Als eine ihrer letzten Amtshandlungen zeichnete Olga Alve den beruflichen Weg von Karina Blickwedel nach. 1982 begann diese als Lehrerin an einer Grundschule, bevor sie 1995 an die Realschule wechselte. „Unsere erste gemeinsame Aufgabe war das Durchforsten des Fotoarchivs der Schule“, erzählte Alve, „im Lehrerchor haben wir nebeneinander gesungen.“

In Erinnerung bleiben werde Karina Blickwedel als technikaffine Physik-Fachvorsitzende, die sich mit Begeisterung in neue Technologien wie den 3D-Druck eingearbeitet hat und „eine große Lücke hinterlassen wird“.

Einen verdammt guten Job gemacht

Begrüßen durfte Olga Alve indes ihren Nachfolger im Amt, Harald Scheve, dessen Ernennungsurkunde Günter Grube ebenfalls im Gepäck hatte. „Ich habe eine lange Rede vorbereitet. Die knüll ich jetzt mal zusammen, denn dieser Augenblick steht für sich“, meinte Scheve, sichtlich bewegt von der emotionalen Anteilnahme, die sich in den Festbeiträgen widerspiegelte. „Hier ist eine solch große Wertschätzung zu erkennen, dass mir nur zu sagen bleibt: Sie haben einen verdammt guten Job gemacht!“

Auch Günter Grube würdigte in seiner Ansprache den Arbeitsstil Olga Alves . Grube: „Sie haben sich nicht in den Vordergrund gestellt, sondern stets Verantwortung für die Ihnen anvertrauten Menschen übernommen. Kinder als die Schätze der Gesellschaft, das war Ihre Richtschnur.“