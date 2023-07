Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Geschlossen! Nach den Sommerferien soll die Turnhalle der Realschule plus in Rockenhausen wegen baulicher Mängel erst einmal nicht wieder für den Schulsport geöffnet werden. Eine kleine Hoffnung ist aber in Sicht.

Die Liste der Mängel ist lang und werde immer länger, berichtet Schulleiter Harald Scheve. Deswegen habe er nun keine andere Möglichkeit mehr gesehen, als die Turnhalle der Realschule