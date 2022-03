Unter dem Eindruck der Geschehnisse in der Ukraine hatte sich die Schulgemeinschaft der Realschule plus am Freitagnachmittag zu einer Solidaritätsaktion entschlossen.

Kurzfristig organisiert, formierte sich die Schüler- und Lehrerschaft auf dem Schulhof zu einer ukrainischen Flagge, um so ein sichtbares Zeichen gegen den Krieg und für die Menschen setzen, die von Flucht, Vertreibung, Gewalt, Verletzung und Tod betroffen sind. Neben dieser symbolischen Geste möchte sich die Schulgemeinschaft auch praktisch engagieren. Daher werden in den kommenden Tagen Konserven, haltbare Lebensmittel, Verbandsmaterial und Hygieneartikel (keine Kleidung) gesammelt.

Sie sollen mit einem Hilfskonvoi der Ukrainehilfe Kaiserslautern direkt an die ukrainische Grenze gebracht werden. Schülerinnen und Schüler sowie deren Verwandte und Bekannte sind aufgerufen, haltbare Lebensmittel wie Dosensuppe, Mehl, Nudeln und sonstige Konserven sowie Verbandsmaterial und Hygieneartikel wie Binden Windeln und ähnliches zu spenden. Diese werden in der Schule gesammelt. Am 11. März werden die gesammelten Artikel an die Ukrainehilfe weitergegeben.