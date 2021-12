Praxistage, Einblicke in die Berufswelt, Kontakte knüpfen. Die Schule am Donnersberg in Rockenhausen ist im Bereich der Berufsorientierung sehr aktiv. Für ihr Engagement wurde sie nun als Botschafter-Schule für das Netzwerk „Berufswahl-Siegel“ ausgezeichnet.

Bei der Auszeichnung, die coronabedingt nur in einem kleinen Rahmen stattfinden konnte, zeigten Schüler sowie Lehrkräfte, welch großen Stellenwert die Berufsorientierung an der Förderschule hat. „Wir haben uns sehr über die Nachricht gefreut. Die Schülerinnen und Schüler lernen für das Leben. Das Berufswahl-Siegel und nun diese Auszeichnung als Botschafterschule bestätigen unsere Anstrengungen im Bereich der Berufsorientierung“, sagte Schulleiter Harald Dechent.

Auch Gerda Gauer, Vorsitzende der Jury und „Job Aktiv“-Managerin, fand lobende Worte: „Die Schule am Donnersberg war eine der ersten Förderschulen, die das Berufswahlsiegel erhalten haben. Ich erinnere mich noch, dass einige Mitglieder der Jury mit Skepsis zum Audit kamen. Kann eine Förderschule diese Hürde nehmen? Ein Vormittag in der Schule hat aber auch die größten Skeptiker überzeugt.“ Nun wurde die Förderschule gar als Botschafter-Schule ausgezeichnet. Eine solche bietet über Projekte und Kooperationen hinaus eine vorbildliche Berufsorientierung. Normalerweise wird eine solche Auszeichnung bei einem bundesweiten Netzwerktag in Berlin verliehen – der konnte aber auch 2021 aufgrund der Corona-Pandemie nur in digitaler Form stattfinden.

Regelmäßige Praxistage

Und so übergaben Gerda Gauer sowie Landrat Rainer Guth in der Schule am Donnersberg das Paket, in dem neben Stofftaschen und Mützen auch eine Botschafterplakette und eine Plakette mit der Aufschrift „Freunde des Berufswahl-Siegels“ enthalten waren. „Die Schule am Donnersberg ist schon lange mit dem Berufswahlsiegel erfasst. Es ist eine Schulform, die mitten in unserer Gesellschaft verankert ist. Fachkräfte werden überall gesucht. Es ist wichtig, die Berufswahlaussichten für Schülerinnen und Schüler von Förderschulen mehr in den Fokus zu rücken“, betonte der Landrat. Und Gerda Gauer ergänzte: „Sie sind Botschafterschule für Förderschulen in Rheinland-Pfalz, die einzige Förderschule, die diese Auszeichnung erhalten hat.“

Gerade im Bereich der Berufsorientierung passiert in der Schule am Donnersberg sehr viel. So nehmen die Schülerinnen und Schüler einmal wöchentlich pro Halbjahr ab der achten Klasse an einem Praxistag in Betrieben teil. Dieser regelmäßige Kontakt ermöglicht vielfältige Erfahrungen mit der Berufs- und Arbeitswelt in Industrie, Handwerk und Dienstleistung. Zudem gibt es eine Zusammenarbeit mit der Integrierten Gesamtschule Rockenhausen und der Berufsbildenden Schule Donnersbergkreis. „Die Schule hat im Laufe der Jahre sehr viel Partner und Unterstützer bekommen“, sagte Gerda Gauer und nannte hier beispielhaft das Hofgut Neumühle, die Handwerkskammer sowie zahlreiche Handwerksbetriebe und Supermärkte.

„Gemeinsam in die richtige Richtung“

Aus bildungspolitischer Sicht fehlt dem Schulleiter nach der Schulstrukturreform der vorher vorhandene stärkere Blick auf die Arbeitslehre. „Das war früher in der Hauptschule ein Herzstück. Ich glaube nicht, dass man mit höher, weiter, besser auf Dauer Erfolg haben wird“, sagte Dechent. Landrat Rainer Guth stimmte ihm zu: „Wir brauchen die handwerklichen Berufe, wir brauchen die Fachkräfte.“ Der Landrat zeigte sich begeistert vom Engagement der Schule: „Ich bin beeindruckt, was hier alles läuft, und freue mich auch über die Kooperationen mit den anderen Schulen. Hier werden die Dinge gemeinsam in die richtige Richtung gelenkt.“

Info

Das Berufswahl-Siegel ist ein Zertifikat für Schulen, die ihre Schüler in vorbildlicher Weise auf die Arbeitswelt einstimmen. Seit 2007 konnten im Donnersbergkreis zehn Bildungseinrichtungen zertifiziert werden. Das Netzwerk Berufswahl-Siegel mit Sitz in Berlin will ausgezeichnete Berufs- und Studienorientierung nach außen sichtbar machen und flächendeckend eine hohe Qualität erreichen.

Zur Sache

Die Schule am Donnersberg in Rockenhausen ist eine Förderschule mit vier Förderschulformen unter einem Dach. Sie wurde 1999 gebaut und hat seitdem neben dem Förderschwerpunkt Lernen auch die Schwerpunkte ganzheitliche und motorische Entwicklung sowie Sprache. Die individuellen Förderbedürfnisse der rund 200 Schüler sind sehr unterschiedlich. Die Bandbreite reicht von schwerstmehrfachbehinderten Kindern und Jugendlichen, die teilweise kaum über Lautsprache verfügen, einen erhöhten Pflegebedarf haben und denen die Nahrung gereicht werden muss, bis hin zu Kindern und Jugendlichen, die temporäre Lern- und Verhaltensprobleme haben und nach einer gezielten Förderung zurück an die Regelschule gehen beziehungsweise nach erfolgreichem Abschluss der 9. Klasse im Förderschwerpunkt Lernen in einem weiteren zehnten Schuljahr den Hauptschulabschluss erwerben.