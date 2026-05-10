Mit einem großen Schulfest feierte die Schule am Donnersberg am Samstag, 9. Mai, den Abschluss ihrer diesjährigen Projektwoche. Die gut 200 Schüler und Schülerinnen der Rockenhausener Einrichtung präsentierten auf dem Schulgelände die Ergebnisse aus ihren Projektgruppen. Eine Woche lang waren der Vielseitigkeit und Kreativität der jungen Entdecker keine Grenzen gesetzt. Neben Naturthemen, unter anderem im Schulgarten, standen ein Bienen- und ein Hundeprojekt auf dem Programm. Beim „Abenteuer Murmelbahn“ entstand eine eigene Konstruktion, kooperative Abenteuerspiele galt es bei einer Teamexpedition im Wald auszuprobieren.

Auch die Bewegung kam in den viertägigen Workshops nicht zu kurz. Am Schulfest luden die „Sporties“ dann zum Ausprobieren verschiedener Ballspiele ein, ebenso war ein rasender Reporter im Einsatz. Für kreative Köpfe und Hände gab es ein Musicalprojekt sowie Angebote rund um die Welt der Farben und Kunst in der Natur.