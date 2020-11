Das Diakonische Werk wird auch weiterhin die Schuldnerberatung im Donnersbergkreis übernehmen. Zwar besteht bereits seit 2013 eine Vereinbarung zwischen den beiden Stellen, die war allerdings zum 31.12.2020 gekündigt worden. So sollten andere Hilfsdienste die Möglichkeit bekommen, das Angebot für den Kreis zu übernehmen. Hintergrund dieser Entscheidung waren die stark gestiegenen Personalkosten in den vergangenen Jahren. Nach einer Vereinbarung von 2013 ist der Kreis dazu verpflichtet, die Personalkosten für die Schuldnerberatung abzüglich der Förderung des Landes zu übernehmen. Dabei wird von 90 Beratungsfällen im Jahr und 1,5 Fachstellen ausgegangen. Das Caritas-Zentrum Kaiserslautern sowie der DRK-Kreisverband Donnersbergkreis hatten Interesse gezeigt, die Schuldnerberatung ab Januar 2021 fortzuführen, brachten aber aus Sicht der Kreises nicht die erforderlichen Voraussetzungen mit. Deshalb sprach sich der Kreisausschuss jetzt dafür aus, die Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk fortzusetzen.

Das Diakonische Werk Pfalz bietet neben dem Beratungsangebot im Haus der Diakonie in Kirchheimbolanden auch die Möglichkeit der Terminvereinbarungen in den Außenstellen in Winnweiler, Eisenberg und Rockenhausen. Außerdem sind Video- und Telefonberatungen möglich sowie Chatberatung.