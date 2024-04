Rund 25 Kinder sind am Freitag auf dem Heimweg von der Schule Zeugen eines Verkehrsunfalls geworden. Laut Polizei fuhr ein besetzter Schulbus gegen 13.30 Uhr auf der K40 in Richtung Gonbach, als er kurz vor dem Bahnübergang an einem geparkten Baustellen-Lkw vorbeifahren wollte. Hierbei habe der Fahrer vermutlich die Maße seines Busses falsch eingeschätzt und streifte das stehende Fahrzeug. Der Sachschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.