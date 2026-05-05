Eine Tour von drei Schrottsammlern durch Stetten wurde am Montagvormittag durch die Polizei beendet. Einer Anwohnerin war komisch vorgekommen, dass die Schrottsammler bei den Leuten klingelten und nicht nur durch die Straßen fuhren. Daraufhin kontrollierte eine Polizeistreife das Fahrzeug. Die Beamten stellten fest, dass die drei Schrottsammler ohne Beachtung abfallrechtlicher Vorschriften und ohne Gewerbeanmeldung unterwegs waren.

Außerdem fiel auf, dass am Fahrzeug Bauteile stark korrodiert waren und die Heckklappe sich nur mittels eines provisorisch angebrachten Seiles öffnen lies. Beim Tüv wurden dann insgesamt 29 erhebliche oder gefährliche Mängel am Fahrzeug festgestellt. Unter anderem waren die Aufnahmen für die Federn und weitere Rahmenteile durchgerostet, sodass bereits Löcher zu sehen waren.

Die Weiterfahrt wurde den Schrottsammlern daraufhin untersagt, da das Fahrzeug eine erhebliche Gefahr für den Straßenverkehr darstellte. Außerdem kommen mehrere Ordnungswidrigkeitsverfahren auf den Fahrer zu.