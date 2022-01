Keine guten Nachrichten für Einbrecher und dunkle Gestalten: Um es ihnen schwer bis unmöglich zu machen, in Wohnungen oder Häuser einzudringen, hat Sebastian Skiendziel spezielle Fenster entworfen. Für den 27-Jährigen zugleich der Einstieg in den Betrieb seines Vaters in Stetten.

Sebastian Skiendziel hat einen anderen Weg eingeschlagen als seine meisten Berufskollegen. Statt nach der dreijährige Ausbildung zum Schreiner den Meisterbrief anzustreben, entschied er sich für ein Studium an der Hochschule in Rottenburg am Neckar. „Das war der Studiengang Holzwirtschaft“, sagt der frisch gebackene Bachelor. In seiner Abschlussarbeit analysierte er, wie sich ein mittelständiger Betrieb, wie der seines Vaters Markus und seines Onkels Peter, optimal auf eine Zertifizierung vorbereitet. Mittlerweile sind beide Ziele erreicht. „Die Bachelor-Arbeit und die Zertifizierung unseres Unternehmens liefen quasi zeitgleich“, erklärt Sebastian Skiendziel, der seit September im Betrieb in Stetten mitarbeitet. Für die Zertifizierung hat die Schreinerei eigens zwei Fenster nach DIN EN 1627 angefertigt. „Diese nennt man einbruchhemmende Sicherheitsfenster“, so Sebastian Skiendziel. „Solche Fenster werden von der Polizei bei ihren Beratungen für Einfamilienhäuser zum Einbruchschutz empfohlen.“

Alle Mitarbeiter eingebunden

Die Sicherheitsklasse nenne sich RC2 (Widerstandsklasse), ergänzt sein Vater Markus Skiendziel, der den gesamten Prozess zusammen mit seinem Sohn vorangetrieben hat. „Dass ein Betrieb unserer Größe nach einem so hohen Standard zertifiziert wurde, das ist schon etwas Besonderes“, betont der Firmeninhaber. Dabei musste die gesamte Belegschaft ran: Für die Herstellung der beiden Musterfenster wurden alle 13 Mitarbeiter gebraucht. „Von der Holzauswahl bis zu Gestaltung der Oberflächen haben wir auf das Fachwissen unser Mitarbeiter zurückgreifen können, die in alle Schritte hin zur Zertifizierung eingebunden waren“, betont Markus Skiendziel.

Angefertigt wurden die Musterfenster aus Kiefer. „Kiefer hat von den Hölzern, die wir im Betrieb zum Fensterbau verwenden, die geringste Rohdichte. Die von Lärche und Eiche ist deutlich höher“, erklärt Skiendziel senior. Das bedeutet, wenn ein aus Kiefernholz gefertigtes Fenster den Anforderungen der Sicherheitsklasse standhält, wird es das in der Ausführung in Lärche oder Eiche erst recht tun, erklärt Sebastian Skiendziel diese Material-Entscheidung. Bedeutende Bestandteile seien auch die Sicherheitsbeschläge und Spezialscheiben, die verbaut wurden. Gerade bei den Scheiben sei ein wichtigster Aspekt, dass diese mit Spezialklebstoff in den Rahmen eingebunden werden, betonen die Skiendziels. Scheiben und Beschläge müssen wiederum eigens zertifiziert sein.

Mit Hämmern zu Leibe gerückt

Das fertige Fenster musste sich dann in Leinfelden/Echterdingen beim Internationalen Technologie Center einem professionellen Einbruchsversuch stellen. Die Prüfer sind dem Fenster mit Schraubenziehern, Zangen, Hämmern und verschiedenen Keilen zu Leibe gerückt. „Dass wir ein jetzt eigentlich kaputtes Fenster in unserer Ausstellung präsentieren, ist schon eher ungewöhnlich“, sagt Markus Skiendziel schmunzelnd.

Natürlich stehen hinter dem gesamten Vorgehen auch wirtschaftliche Interessen, denn zunehmend wird auch bei öffentlichen Ausschreibungen der neue Sicherheitsstandard gefordert. „Mit der bestandenen Prüfung und dem Prüfzeugnis in der Hand können wir jetzt am Markt besser agieren und mit der RC2-Zertifizierung intensiv werben“, betont Markus Skiendziel. Aber noch wichtiger ist für ihn, dass er auf die Leistungen seines Sohns und seiner Mitarbeiter stolz ist.