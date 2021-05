Können Sie sich an Ihren letzten geschriebenen Brief erinnern? Ich meine keine Rechnung und keine Beschwerde und nicht am Computer, der ausgedruckt wurde. Sondern einen schönen handgeschriebenen Brief an jemanden, dem Sie etwas erzählen wollten. Nicht nur eine Geburtstagskarte mit Namen darunter, ich meine einen Brief, in dem Sie Ihre Gedanken und vielleicht auch Gefühle mitgeteilt haben. Es gibt vieles was für das Schreiben eines Briefes auf traditionelle Art Weise spricht und warum Sie nach Briefpapier greifen sollten.

Ein handgeschriebener Brief benötigt mehr Zeit, sie machen sich Gedanken über das, was Sie schreiben, welches Papier Sie benötigen, welchen Stift Sie benutzen, und auch das Schreiben an sich geht nicht so schnell. Schließlich müssen Sie sich Gedanken machen und schreiben, am Computer können Sie schnell korrigieren, auf dem Briefpapier geht das nicht so leicht.

Etwas ganz Persönliches

Einen handgeschriebenen Brief heben Menschen oft viele Jahre auf. In einem solchen Brief sind Erinnerungen, Gefühle und Erlebtes festgehalten. Viele Jahre später kann man diese Empfindungen noch in den Zeilen und zwischen den Zeilen spüren, wenn der Verfasser es zulässt und entsprechend schreibt. Das kann durchaus gut passieren, denn beim Schreiben können Sie sich ganz auf Ihren Brief konzentrieren. Sie werden durch nichts abgelenkt und können sich auf Ihre Sinnesempfindungen und Gefühle konzentrieren. Dieser Brief ist etwas ganz Persönliches. Er landet nicht im Internet, wird nicht veröffentlicht, und Sie wissen nicht, wann der Brief gelesen wird.

Selbst die Auswahl von Briefumschlag und Briefmarke muss getroffen werden, und dann geht die Reise los. Wann der Brief ankommt, aus dem Briefkasten entnommen und eventuell gelesen wird, ist Spekulation. Hier gibt es keine blauen Häkchen zur Bestätigung, also auch absolut freie Entscheidung des Empfängers wann, ob und wie er auf den Brief antwortet. Wie aufregend, oder?

Ein Geschenk an Lebenszeit

Wenn ich im Briefkasten einen Briefumschlag entdecke, der handschriftlich adressiert ist, freue ich mich schon. Als Belohnung für die Mühen, die sich ein Schreiber für eine solche Botschaft nimmt, wird der Brief aufmerksam und mit Wertschätzung gelesen. Ich kann mich an die Briefe aus meiner Jungend definitiv erinnern und manche habe ich auch immer noch aufgehoben. Wer von Ihnen kann sich an Liebesbriefe, die mit einer Schleife verbunden wurden, erinnern, aus Filmen oder von den Großeltern?

Wie wunderbar das Schreiben doch ist. Als Erzählung, als Liebesbrief, als Gruß. Das macht alles auch so aufregend und romantisch. Es ist einfach Zeit, die dafür benötigt wird. Zeit, die heute keiner mehr hat. Einen Brief zu schreiben, fordert nach etwas mehr Langsamkeit, etwas mehr Ruhe und Entschleunigung. Ich lade Sie alle dazu ein, schreiben sie einen Brief! Machen Sie sich Gedanken darüber wem Sie diese Freude und Mühe entgegenbringen möchten.

Einen Brief zu schreiben ist ein Geschenk an Lebenszeit an den Empfänger!

Die Kolumne

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Wir wollen Ihnen bei all den Einschränkungen und Umständen, die wir durch die Pandemie erleben, ein klein wenig Glück frei Haus liefern: Unsere wöchentliche Kolumne befasst sich mit der Frage, wie es gelingen kann, das Glück nicht aus den Augen zu verlieren. Christine Weyers unterrichtet das Fach Glück an Schulen, mit ihrem Bruder Alex Gessner betreibt sie ein „Erlebnispädagogik- und Achtsamkeitszentrum“ (www.weyers-gessner.de) in Bischheim.