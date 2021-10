Am Samstagabend gegen kurz nach 20 Uhr haben unbekannte Täter drei Glasscheiben sowie einen Blumenkübel des Kindergartens am Festplatz in Rockenhausen beschädigt. Die Scheiben wurden mit Knochensteinen eingeworfen. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Erst gut eine Woche zuvor, am 7. Oktober, war es schon einmal zu Zerstörungen am Kindergarten gekommen – ob ein Zusammenhang besteht, sei noch nicht klar, berichtete die Polizei. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Rockenhausen unter 06361 9170 entgegen.