Die Dorflinde in Finkenbach-Gersweiler erhält demnächst Gesellschaft – wenn auch ein Stückchen entfernt: Eine Klima-Linde soll das Ortsbild um eine Attraktion reicher machen.

Der Linde wird seit jeher Bedeutung beigemessen. So wurden etwa mit der Dorflinde Versammlungsorte markiert. Vielfach sind Linden auch als Friedens- oder Freiheitsbaum gepflanzt worden. Mit Blick auf die Klimaerwärmung macht sich der Laubbaum zudem einen Ruf als Zukunftsbaum. Mit der Pflanzung von Klima-Linden will das Wald-Info-Zentrum der Landesforsten in Johanniskreuz daher Zeichen setzen, ans Verantwortungsbewusstsein der Menschen appellieren. Dass nun in Finkenbach-Gersweiler ein solcher Baum gepflanzt wird, das solle auch eine Würdigung für das bisherige Engagement der Gemeinde für die Nachhaltigkeit darstellen.

Öffentliche Pflanzaktion in November

Als Standort für die Klima-Linde hat der Gemeinderat den Kinderspielplatz am Sportplatz ausgewählt. Dort wurden bereits viele Materialien – etwa bei Schaukelgestell, Rutsche oder Sandsteinstufen – im Sinne der Nachhaltigkeit wiederverwendet. Viel Grün ist auf dem Gelände ebenfalls bereits vorhanden.

Der Baum ist ein Geschenk der Landesforsten, nachdem sich Silvia Nitsche für die Gemeinde beworben hat. Im November wird es nun eine öffentliche Pflanzaktion der Klima-Linde geben.