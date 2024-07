In den vergangenen Tagen ist es im Bereich des Donnersbergs vermehrt zu Anrufen von Betrügern gekommen. In der Regel geben sich die Betrüger als Polizisten aus und erzählen, dass ein Familienmitglied einen schweren Unfall gehabt habe. Am Freitagmittag wurde eine 92-jährige Frau aus Kirchheimbolanden mit solch einem Anruf konfrontiert. Im Verlauf des Gespräches wird die Seniorin aufgefordert, eine hohe Kaution zu bezahlen, um die Verhaftung ihres Familienmitgliedes zu verhindern. Um den Geldbetrag entgegenzunehmen, war eine unbekannte Person schon auf dem Weg zur Wohnanschrift der Geschädigten. Die Übergabe des Geldes sollte vor der Haustür erfolgen. Durch schnelles Eingreifen der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden konnte die Übergabe des Geldes verhindert werden. Trotz Fahndung fand die Polizei den Mann nicht. Die 92-jährige beschrieb den Täter als einen Mann zwischen 50 60 Jahre alt, etwa 180 bis 185 Zentimeter groß und er habe Deutsch ohne Akzent gesprochen. Wer Hinweise zu der Person oder dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352 9112700 in Verbindung zu setzen. Die Polizei betont, dass sie niemals dazu auffordern würde, eine Kaution zu zahlen. Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf! Rufen Sie ihre Angehörigen an und vergewissern sie sich, dass es ihnen gut geht.