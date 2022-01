[Aktualisiert 16.40 Uhr] Erneut sind der Polizei im Kreis mehrere sogenannte Schockanrufe gemeldet worden. Bislang unbekannte Betrüger hatten sich am Dienstag bei ihren Gesprächspartnern aus dem östlichen Kreisteil als Polizeibeamte ausgegeben und von einem tödlichen Verkehrsunfall berichtet. Dieser sei angeblich von dem Enkel/der Enkelin der Angerufenen verursacht worden. Diese haben jedoch in allen Fällen den Trick durchschaut und keine persönlichen Daten preisgegeben. Im Westkreis hat sich ebenfalls am Dienstag eine Frau telefonisch bei einer 85-Jährigen gemeldet und unvermittelt gerufen: „Mama, ich habe einen totgefahren.“ Auch die Seniorin hat aber den Betrugsversuch gewittert und das Gespräch sofort beendet.

Verstand der Opfer soll außer Kraft gesetzt werden

Bei der „Schockanruf-Masche“ wollen die Täter den Verstand der Opfer sozusagen außer Kraft setzen und dadurch zu unüberlegtem Handeln verleiten. Den Angerufenen wird vorgetäuscht, dass sich eine geliebte Person in Gefahr befände und dringend finanzielle Hilfe bräuchte. Damit die Opfer nicht lange überlegen können, stehen bereits kurze Zeit nach dem Anruf fremde Personen vor der Haustür, um das Geld abzuholen. Die Polizei rät Betroffenen, sich – falls im Display angezeigt – die Nummer zu notieren, sich keinesfalls drängen oder unter Druck setzen zu lassen und sich die Zeit zu nehmen, die Angaben zu überprüfen. Gegebenenfalls soll der Anruf direkt der nächsten Dienststelle gemeldet werden.