Ein Ehepaar aus Rockenhausen ist auf Telefonbetrüger hereingefallen. Am Mittwoch übergaben die beiden Senioren einer fremden Frau 22.000 Euro. Zuvor hatte eine angebliche Bekannte bei ihnen angerufen. Durch eine geschickte Gesprächsführung gelang es der Betrügerin, das Vertrauen ihrer Opfer zu erschleichen. Die Anruferin machte den Eheleuten weis, dass sie einen Unfall verursacht habe. Weil sie befürchte, ihren Führerschein zu verlieren, brauche sie dringend 35.000 Euro, um den Schaden des Unfallgegners zu regulieren. Die Geschichte war erfunden. Die Eheleute sagten ihrer vermeintlichen Bekannten aber 22.000 Euro zu.

Falscher Bankangestellter bestätigt Sachverhalt

In weiteren Telefonaten versicherte die Anruferin, dass sie das Geld bis zum Wochenende zurückgeben werde. Sie sei deshalb schon bei der Bank, allerdings müssten die Eheleute die Summe erst vorstrecken. Kurz darauf rief ein angeblicher Bankangestellter an, um den vermeintlichen Sachverhalt zu bestätigen.

Am Nachmittag übergaben die Eheleute einer vermeintlichen Arbeitskollegin ihrer Bekannten 22.000 Euro. Erst als sie am Donnerstag die echte Bekannte trafen, flog der Schwindel auf. Die Senioren wandten sich an die Polizei. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise.

Zeugen beschreiben Betrügerin – Suche läuft

Nach Zeugenangaben handelt es sich bei der Geldabholerin um etwa 1,68 Meter große Frau. Sie ist von kräftiger Statur und hat einen südländischen Teint. Die Unbekannte trägt schulterlanges, schwarzes Haar. Sie hatte eine vermutlich bunte Strickmütze auf. Außerdem war die Frau mit einer schwarzen Jacke und Hose bekleidet. Ihre Stiefel waren halbhoch. Die Frau sprach deutsch mit einem Akzent. Die Polizei fragt: Wer hat die unbekannte Geldabholerin am Mittwochnachmittag im südlichen Stadtgebiet gesehen? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen.