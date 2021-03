Auch die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land bietet über Ostern für mehrere Corona-Schnelltestzentren zusätzliche Öffnungszeiten an: Ostersamstag, 16 bis 19 Uhr, in Rockenhausen und Münsterappel, am Ostersonntag, 9.30 bis 12 Uhr, in Sankt Alban und Alsenz. An Ostermontag bleiben die acht Stationen in der VG geschlossen.

Des Weiteren informiert die Verwaltung darüber, dass ab der Woche nach Ostern (KW 14) die Teststellen nur noch bis 20.30 Uhr statt wie momentan bis 21 Uhr aufgesucht werden können. Grund: Die bisherige Erfahrung habe gezeigt, dass nach 20.15 Uhr nur noch wenige Bürger das Angebot in Anspruch nehmen. Gemäß dem wöchentlichen Wechsel können damit Schnelltests am Dienstag, 6., und Donnerstag, 8. April, von 18 bis 20.30 Uhr in Dielkirchen, Waldgrehweiler, Marienthal und Gundersweiler, am Mittwoch, 7. April, zur gleichen Uhrzeit in Rockenhausen, Sankt Alban, Alsenz und Münsterappel absolviert werden.

In der kommenden Woche gelten dagegen noch die ursprünglichen Öffnungszeiten bis 21 Uhr. Getestet wird am Montag und Mittwoch in Dielkirchen, Waldgrehweiler, Marienthal und Gundersweiler, am Dienstag und Donnerstag in Rockenhausen, Sankt Alban, Alsenz und Münsterappel. Weitere Hinweise gibt es im Internet unter www.nordpfälzerland.de.