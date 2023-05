Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Rathaus und einige Firmen in der Kleinen Residenz sind bereits ans Glasfasernetz angeschlossen. Schon im Jahr 2021 soll schnelles Internet für alle in Kirchheimbolanden möglich sein. Dazu müssen aber eben auch in der gesamten Stadt Leitungen verlegt werden.

„Das würde uns infrastrukturell auf das Niveau einer Großstadt bringen, und selbst die haben das nicht alle.“ Stadtbürgermeister Marc Muchow sieht im schnellen Internet vor